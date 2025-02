Valor de emendas em 2025 equivale à nova etapa do PAC, critica presidente da Granpal

Entre os dias 24 de fevereiro e 31 de março, prefeituras de todo o Brasil e governos estaduais poderão candidatar projetos para a segunda etapa do PAC Seleções. Mais de 5,5 mil municípios e 26 estados disputarão R$ 49,1 bilhões, valor anunciado na quarta-feira, 12, pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. O valor é equivalente ao previsto para as emendas parlamentares no ano de 2025: R$ 50 bilhões entre emendas individuais, de bancada estadual e de comissão.

operação da Polícia Federal para apurar a suspeita de desvio de recursos de emendas parlamentares no Rio Grande do Sul Um dia após o anúncio, na manhã desta quinta-feira, 13 de fevereiro, foi deflagrada uma. O valor teria sido destinado a um hospital.

“É lamentável que isso esteja acontecendo, ainda mais para a saúde, que a gente tanto precisa, por exemplo, que a tabela do SUS seja atualizada”, desabafou Marcelo Maranata, prefeito de Guaíba e presidente do Consórcio da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal), em entrevista à rádio BandNews FM Porto Alegre.

Maranata fez a correlação entre os valores - do PAC, administrado pelo Executivo federal, e das emendas, distribuídas conforme o interesse de deputados e senadores. Ele explicou que, para acessar o PAC, é preciso que as prefeituras apresentem projetos completos e demonstrem que tiveram eficiência em executar recursos recebidos em outros momentos. Para receber emendas, não há critérios definidos.

“O governo faz um esforço para distribuir os R$ 49 bilhões. E os deputados vão direto no orçamento”, aponta. “E esse recurso, sem dúvida, se não for bem administrado, bem acompanhado, acaba acontecendo o que a gente tá vendo aí. Alguém promete um recurso para determinada instituição e acaba cobrando um pedágio. Isso é um absurdo”.

Na linha da defesa municipalista, o gestor reivindica “mais recursos para os prefeitos, para os municípios, que as pessoas querem saúde no município, assistência, infraestrutura, educação, e não tem que estar na mão de deputado, tem que estar na mão de quem realiza e que faz”. E complementa que “essa é a nossa briga do pacto federativo”.