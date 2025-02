Dmae pede à Equatorial que cada casa de bomba receba energia de duas subestações

Em busca de “mais resiliência” no funcionamento das casas de bomba do sistema de drenagem urbana de Porto Alegre, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) pede à Ceee Equatorial que o fornecimento de energia elétrica tenha dupla alimentação e que as fontes sejam subestações diferentes.

rádio BandNews FM Porto Alegre Em entrevista àna manhã desta quarta-feira, 12 de fevereiro, o diretor-presidente do Dmae, Bruno Vanuzzi, disse que a ideia é implementar a medida ainda no primeiro semestre.

“Um temporal de médio porte muitas vezes derruba a energia de uma ou duas quadras, ou de um conjunto de quadras, que é um transformador. Mas eventos um pouco mais intensos derrubam toda uma subestação, e aí é um bairro inteiro sem energia”, explicou. Isso justifica a demanda pelo abastecimento por duas fontes, mas que não sejam somente transformadores distintos de uma mesma subestação. “Precisamos de uma dupla alimentação vinda de duas subestações diferentes, e que seja com transferência automática (do fornecimento)”.

O assunto foi tratado em reunião nesta quarta-feira, 12 de fevereiro, com representantes do departamento, da empresa e da prefeitura da Capital, e voltará à pauta nos próximos dias. Conforme o Dmae, o assunto será prioridade da gestão. Estudos serão realizados para "implantar o sistema no maior número de pontos possível”.

Porto Alegre tem 23 casas de bomba que integram o sistema de proteção contra inundações do rio Gravataí e do lago Guaíba. O sistema existe para que a água da chuva vinda de redes de esgotos pluviais e canais seja drenada para o Gravataí e o Guaíba, evitar o retorno das águas para as redes e o transbordamento em bocas de lobo, por exemplo.