Patrimônio cultural

O IAB-RS promove hoje a palestra "Atuação profissional no patrimônio cultural diante das catástrofes climáticas". A atividade será na sede da entidade (General Canabarro, 363, Centro, Porto Alegre), das 19h às 21h, com entrada franca.

Industrialização na construção

Na próxima terça-feira, 10 de setembro, o Sinduscon-RS e a AsBEA-RS promovem a 2ª edição do Seminário Industrialização na construção. Será das 13h30min às 18h, na sede do Sinduscon-RS (rua Augusto Meyer, 146, Higienópolis, Porto Alegre). Inscrições podem ser feitas em contato com as duas entidades.