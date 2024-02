Destelhadas durante temporal, cooperativas aguardam reparos

A chuva que caiu em Porto Alegre na terça-feira de Carnaval não foi forte, nem acompanhada de ventania, mas molhou os catadores da Cooperativa de Educação Ambiental e Reciclagem Sepé Tiaraju, que há mais de um mês estão expostos à chuva e ao sol. O galpão da cooperativa, que fica no Bairro Navegantes, é fechado e coberto, mas foi parcialmente destelhado na noite de 16 de janeiro, quando a cidade foi atingida por um forte temporal.

Em Porto Alegre, os galpões onde funcionam as unidades de triagem são do poder público municipal e cedidos às cooperativas. Por isso o conserto é de responsabilidade da prefeitura. Mas, até o momento, não há previsão de liberação do recurso que será usado para o reparo. Em reunião na quinta-feira passada, foi informado que se tentaria viabilizar lonas, em caráter emergencial, com a Defesa Civil. Mas, até o momento, não foram entregues.

Secretário Municipal de Desenvolvimento Social, Léo Voigt confirma que o recurso para o conserto será pago a todas cooperativas que requererem e demonstrarem que houve prejuízo provocado pelo temporal. Ainda em janeiro se conseguiu a aprovação do uso de parte do valor na conta do Fundo Municipal de Incentivo à Reciclagem, de forma emergencial. Já estão aprovados os atendimentos, além da Sepé Tiaraju, para a cooperativa Santíssima, no Bairro Rubem Berta. Além destas, a Ascat, no Bairro Cavalhada, informa que também fez a demanda. Este pedido ainda não está liberado, informa o secretário.

Voigt pondera que "tem que cumprir o rito legal, que a lei exige", o que atrasa o trâmite. Um decreto do dia 17 de janeiro do prefeito Sebastião Melo (MDB) declara situação de emergência no Município e dispensa de licitação contratos para esta finalidade pelo prazo de 180 dias. Mesmo assim, o secretário diz que não tem como informar quando o serviço será realizado.

Para quem está trabalhando exposto às intempéries, o ânimo é pouco. "Está bem complicado mesmo. O sol pegando tá de rachar e também a chuva, já tem problemas estruturais e mais isso", desabafa Núbia Luísa Vargas dos Santos, presidente da cooperativa Sepé Tiaraju.

Leia a matéria completa no blog Pensar a cidade, no site do JC.