Escolas da Capital recebem equipamentos para coleta seletiva

As 99 escolas municipais de Porto Alegre vão iniciar o ano letivo com novos equipamentos para que estudantes e a comunidade escolar possam realizar a coleta seletiva de resíduos (lixo). São lixeiras coloridas, cada uma para um tipo de material (papel, plástico, metal, vidro e orgânico) e coletores para descarte adequado de lâmpadas. A entrega dos materiais faz parte das ações do Plano de Logística Sustentável da Prefeitura. As informações são da equipe de comunicação da Secretaria Municipal de Educação.