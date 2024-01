Eleição da RGP 4 é adiada para o fim de fevereiro

Prevista para ser realizada na quinta-feira passada, dia 18 de janeiro, a eleição na Região de Gestão do Planejamento 4 - Leste e Nordeste não foi realizada devido às consequências do temporal que havia atingido a cidade dois dias antes. Com isso, a votação foi transferida para o dia 27 de fevereiro, no mesmo horário e local: das 17h às 20h, no Centro Social Marista de Porto Alegre - Cesmar (Estrada Antônio Severino, 1493, bairro Mario Quintana).