Um ano após ataques em Brasília, acervo ainda passa por restauro

Os ataques ao patrimônio histórico e cultural brasileiro e à democracia, praticados por grupos extremistas em 8 de janeiro do ano passado, ainda estão presentes na rotina dos palácios que sediam os Três Poderes da República, em Brasília.

A depredação atingiu parte do conjunto arquitetônico e os acervos do Congresso Nacional, onde ficam o Senado e a Câmara, do Palácio do Planalto, que é a casa do governo, e do Supremo Tribunal Federal (STF). Dos equipamentos, mobiliário e obras de arte que faziam parte do acervo, muitos ainda passam ou passarão pelos processos de restauração.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) fez um levantamento dos danos e focou inicialmente em recuperar os bens móveis, como vidraçaria, mármore e a recomposição dos plenários, informou à Agência Brasil Leandro Grass, presidente do Iphan. O órgão também ajudou a elaborar relatórios sobre os bens que faziam parte dos acervos de cada palácio.

Para o trabalho de recuperação do acervo do Palácio do Planalto, as obras destruídas passarão por um processo de restauração em um laboratório montado no Palácio da Alvorada, fruto de um acordo de cooperação com o Iphan e a Universidade Federal de Pelotas (UFPel). A participação de membros da universidade gaúcha se deve à experiência em conservação e restauro do patrimônio histórico e cultural.

Além da sede do Executivo, o STF registrou quase mil itens furtados, quebrados ou completamente destruídos, com prejuízos materiais que ultrapassam R$ 12 milhões. A restauração de obras de arte ainda não foi totalmente mensurada.

Já no Congresso Nacional, cerca de 82% das obras vandalizadas na Câmara dos Deputados passaram por tratamento. No entanto, muitas nem voltaram a ser expostas. No Senado, a recuperação dos bens musealizados totalizou mais R$ 483 mil, mas ainda há peças em processo de restauração.

Para marcar um ano dos ataques à democracia e ao patrimônio, duas exposições com parte do acervo e fotos do processo de restauração foram lançadas em Brasília. Uma delas, chamada de "8 de janeiro", fica no Salão Verde da Câmara dos Deputados. A outra, chamada "Após 8 de janeiro: Reconstrução, Memória e Democracia" está aberta ao público no térreo do STF.

A pedido da Agência Brasil, os órgãos disponibilizaram balanços atualizados sobre as reformas dos prédios e restauração dos bens vandalizados em 8 de janeiro, confira a seguir.