Morre Luciano Teodoro Marques, primeiro presidente da Fepam

Faleceu na noite de terça-feira, dia 26, Luciano Teodoro Marques, primeiro presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) e primeiro secretário de Meio Ambiente de São Leopoldo. Marques tinha 71 anos e estava em Garopaba. As informações são do setor de comunicação da Fepam e da prefeitura de São Leopoldo, município onde foi velado nesta quinta-feira.

Natural de Lagoa Vermelha, no norte do Rio Grande do Sul, Marques passou boa parte da vida em São Leopoldo, no Vale do Sinos, onde formou-se em Geologia pela Unisinos. No município, atuou em prol da criação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, da qual veio a ser o primeiro secretário, em 1989. Em março de 1991 assumiu a presidência da Fepam, instituída no ano anterior. Deixou o cargo em janeiro de 1995.