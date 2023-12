HabitaçãoO governo do Estado, por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, assina na tarde de hoje 14 convênios do programa “A Casa é Sua” e 12 do “Nenhuma Casa sem Banheiro”. O ato será às 14h na Sala de Recitais da OSPA. O investimento governo é de R$ 42 milhões, com contrapartida dos 26 municípios beneficiados de R$ 21,5 milhões.