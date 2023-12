Capital aprova redução de impostos para construção civil

Com projeto aprovado pela Câmara Municipal nesta segunda-feira, 18 de dezembro, a prefeitura de Porto Alegre promoverá a redução de impostos para o setor da construção civil. Conforme o executivo, a medida vem para alinhar a legislação municipal à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto à base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e vale também para os serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários.

A partir da alteração aprovada pelo Legislativo, que vai à sanção do prefeito Sebastião Melo (MDB), a base de cálculo do ISSQN para estes serviços não permitirá mais deduções presumidas e autorizará somente a dedução dos materiais produzidos pelo prestador do serviço fora do local da obra e comercializados com a incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). As informações são da prefeitura.

Para não majorar a carga tributária da construção civil pela revogação da modalidade de receita presumida como preço do serviço, haverá ainda a redução da alíquota do ISSQN de 4% para 2,5% até 31 de dezembro de 2038 (15 anos). Para os serviços de exploração de rodovia, a proposta visa a harmonizar a legislação municipal com a Lei Complementar nº 116/2003, que rege o ISSQN, removendo redução na base de cálculo existente no município, que está em desacordo com a norma federal.