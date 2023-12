Lago Joaquina Rita Bier

Será revelado hoje o projeto vencedor do Concurso Público Nacional de Arquitetura da Paisagem para Requalificação do entorno do Lago Joaquina Rita Bier, em Gramado. A cerimônia será realizada na sede do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RS), com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da entidade. A proposta vencedora ganhará prêmio de R$ 50 mil e assinará contrato para realização do projeto executivo no valor de R$ 550 mil.

Porto Alegre Metrópole

A cidade sob a ótica da mobilidade urbana será tema do 5º encontro da série de palestras Porto Alegre Metrópole. As palestras serão de André Augustin (Transporte urbano), Fernando Sefner (O ato de caminhar pela cidade) e Rualdo Menegat (Sobrevivência em emergências climáticas na cidade), com mediação da jornalista Silvia Marcuzzo. A atividade acontece hoje, 13 de dezembro, com início às 19h, na Livraria Cirkula (Av. Osvaldo Aranha, 522). Mais informações e inscrição no site www.livrariacirkula.com.br.