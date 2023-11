Inundação no 4º Distrito expõe problemas na Zona Norte

Porto Alegre amanheceu na segunda-feira parcialmente debaixo d’água: a região das ilhas já estava tomada pela cheia do rio Jacuí, o mesmo que costeira o lado continental da cidade do chamado 4º Distrito até o Cais Mauá, no Centro.

E, embora nessa parte da cidade o rio não tivesse ultrapassado a cota de inundação até as primeiras horas do dia, ruas dos bairros que formam o 4º Distrito (Floresta, Farrapos, São Geraldo, Humaitá e Navegantes) já estavam alagadas. E a relação com a cheia do Jacuí e do Guaíba não é porque eles tenham extravasado para a cidade, mas porque não foi possível escoar a água para fora da cidade.

Diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos, Maurício Loss explica que a origem dos alagamentos são os condutos forçados Álvaro Chaves e Polônia. Essas são grandes galerias ligadas ao escoamento do esgoto pluvial (chuva), por onde a água passa com a pressão da gravidade e desembocam diretamente no rio.

Mas, como o nível das águas está muito alto – que na segunda-feira ultrapassou a cota de inundação –, não tem para onde a água escoar. “Então a água começou a transbordar ali no entorno da Avenida Polônia e região”, disse Loss em entrevista ao programa BandNews Porto Alegre.

Ainda na segunda-feira, mas à noite, o 4º Distrito voltou a ser atingido pelas águas. Desta vez o motivo foi o rompimento de uma das comportas que formam o sistema de proteção contra cheias na cidade. Trata-se da estrutura de número 13, perto do viaduto da Avenida Sertório (a contagem começa no Cais Mauá), que é uma das que ficam fechadas permanentemente por não ter demanda de passagem de veículos ou de pedestres.

“É uma comporta de difícil acesso, com dois barrancos ao redor, então não tivemos como colocar sacos de areia como foi feito nas outras. Então a água deslocou um pouco o portão”, justifica Loss. Essa é a origem de parte da água que chegou aos trilhos da Trensurb, provocando a suspensão parcial dos deslocamentos.

Já os sacos de areia também foram usados no fechamento anterior, em setembro, para reforçar a estrutura e evitar que água extravase por eventuais frestas – vale lembrar que a estrutura, especialmente próximo do Centro, está sendo testada pela primeira vez desde a construção do muro e das comportas.

Com a previsão de volta da chuva a partir de hoje, combinada com a mudança da direção do vento, que passará a soprar do sul para o norte, represando a água no Guaíba, a expectativa é que a situação de alerta para inundação e alagamento siga por mais alguns dias.

Para solucionar o problema de drenagem da região, a prefeitura buscará financiamento internacional. Maurício Loss afirma que o projeto para captação de recursos estará pronto no primeiro semestre do ano que vem e a expectativa é de investimentos na casa dos R$ 150 milhões. Não há previsão de quais obras serão realizadas e quando terão início.