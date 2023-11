Qualiônibus

Está em andamento em Porto Alegre a pesquisa Qualiônibus, que tem como objetivo verificar a opinião dos usuários sobre o serviço. A pesquisa é aplicada nos terminais e também dentro dos ônibus. Dentre os pontos abordados estão a forma de pagamento da passagem, a frequência e a finalidade no uso do transporte coletivo. Os agentes conversam com os entrevistados por cerca de dez minutos. A pesquisa, que é realizada pelos agentes de fiscalização, teve início na segunda-feira e deve percorrer os principais terminais de ônibus até o final de novembro. Durante o ano de 2022, o Índice de Satisfação Geral foi de 5,9 - a meta projetada para 2024 é de 5,7.

PPP de usinas solares

Uma audiência pública será realizada pela prefeitura no dia 28 de novembro, terça-feira, para apresentar o projeto de parceria público-privada (PPP) de usinas fotovoltaicas e receber contribuições. O encontro terá início às 19h no Plenário Ana Terra da Câmara Municipal (av. Loureiro da Silva, 255 - Centro Histórico), com possibilidade de participação virtual - acesse o link para inscrição no blog Pensar a cidade.