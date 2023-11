Tramita na Câmara proposta que regula feiras ecológicas

A proposta da prefeitura que regulamenta a realização de feiras ecológicas em áreas públicas de Porto Alegre aguarda parecer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para então ser encaminhada para votação. Apresentado no início do ano e protocolado no Legislativo há um mês, o Projeto de Lei do Executivo (PLE) Nº 37/2023 define que as feiras ecológicas são "uma modalidade cultural de compra e venda" de produtos orgânicos com origem certificada.

Pela proposta, "a coordenação e a fiscalização" das feiras "ficarão a cargo do Executivo Municipal em conjunto com os representantes dos feirantes". Pontos como este fazem com que a proposta não encontre consenso entre os atuais feirantes, que expuseram suas contrariedades com o projeto e entre si na audiência pública virtual realizada na noite de terça-feira, 14.

Convocada pela Câmara com apenas uma semana de antecedência, a audiência foi realizada em formato virtual, mesmo tendo sido solicitado, por parte de movimentos ligados aos feirantes, que a atividade fosse presencial ou híbrida. Cerca de 100 pessoas, entre agricultores de Porto Alegre e do interior, frequentadores e parceiros das feiras, estiveram na sede do Legislativo, em uma sala cedida para que pudessem acompanhar a audiência por um telão.

Foi deste espaço que se manifestou a produtora Franciele Belle, de Antônio Prado, que expõe na Feira de Agricultores Ecologistas, junto à Redenção, aos sábados de manhã. "As feiras foram criadas pelos movimentos sociais e pela necessidade da população por alimentos saudáveis", disse, relembrando o histórico de atuação. "Queremos uma lei sim, mas que garanta o que já vem acontecendo há 34 anos com muito êxito", declarou.

Das preocupações apontadas por Franciele e pelas demais pessoas que se manifestaram contrárias ao projeto, se destaca o receio com a perda da autonomia. Conforme o texto, "fica assegura a autogestão das feiras ecológicas, resguardadas as competências do Executivo Municipal". Para parte dos feirantes, isso representa um risco ao formato de gestão compartilhada entre produtores e consumidores, com pouca ou nenhuma interferência do poder público, modelo conquistado nas mais de três décadas em que estes espaços operam em Porto Alegre.

Também presente na Câmara, o presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan), Heverton Lacerda, recordou o histórico das feiras e ponderou que o papel da prefeitura "é ceder o espaço público para que as feiras possam se instalar".

Essa visão, no entanto, difere da apresentada pela produtora Cristine Saldanha, de Porto Alegre, que se manifestou "a favor de que a prefeitura tenha sim autonomia junto com o conselho, mas que a prefeitura decida pelos espaços públicos".

Com a palavra no início e no encerramento da audiência pública, o secretário de Governança Local e Coordenação Política, Cássio Trogildo, argumentou que a proposta foi apresentada inicialmente em fevereiro deste ano e que "teve muitas alterações a partir do diálogo com aqueles que se dispuseram a contribuir".

Segundo ele, o texto foi construído a partir de diversas contribuições e relembrou uma resolução de 2012, uma comissão especial na Câmara instituída em 2018 e uma manifestação entregue pelo conselho de feiras em 2022. Trogildo defendeu que "não teremos consenso porque é permitido, na democracia, enxergar o mundo de forma diversa" e refutou os pedidos de mais prazo para o debate, reivindicação recorrente das falas críticas à tramitação.

Ainda assim, a vereadora Abigail Pereira (PCdoB), uma das que esteve presente na Câmara na noite de terça-feira, informou ter protocolado um pedido para uma nova audiência que seja presencial. Ainda não há definição se haverá nova audiência pública.