Conselho do Plano Diretor de POA terá eleições

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental (CMDUA), mais conhecido como Conselho do Plano Diretor, é um colegiado tripartite, formado por entidades governamentais, não-governamentais e representantes da sociedade. A eleição dos representantes da sociedade e não governamentais deve acontecer a cada dois anos.Serão, portanto, dois processos eleitorais. Um deles é para a definição dos oito representantes comunitários das Regiões de Gestão do Planejamento. O outro é para escolher cinco entidades, sendo elas de classe e afins ao planejamento urbano, empresariais (a prefeitura informa que preferencialmente da área da construção civil), ambientais, e instituições científicas. Também deverá ser renovado o representante do Orçamento Participativo.Nas regiões de planejamento serão formadas chapas com conselheiros titulares, suplentes e delegados. Interessados em concorrer deverão ter pelo menos 18 anos e residir na região que irá representar. Não é autorizada a candidatura de quem exerce cargo em comissão na Prefeitura de Porto Alegre, cargo eletivo municipal, ou de representação em outro Conselho Municipal. Já as entidades eleitas indicarão os representantes.As votações serão online pelo site prefeitura.poa.br/cmdua, onde também serão feitas as inscrições após a publicação do edital do Diário Oficial de Porto Alegre. Para mais informações, a prefeitura disponibiliza como canal de contato o e-mail [email protected]