Pesquisa sobre sensação de segurança abrange Centro Histórico e 4º Distrito

Começou na segunda-feira e segue até o dia 11 de novembro uma pesquisa sobre segurança nos bairros que formam o 4º Distrito - Floresta, Farrapos, São Geraldo, Humaitá e Navegantes - e no Centro Histórico de Porto Alegre. O questionário é uma etapa do programa de financiamento Centro 4D, em captação pela prefeitura com o Banco Mundial e a Agência Francesa de Desenvolvimento.

Com estudo conduzido pelo Instituto Cidade Segura, a pesquisa é executada pelo Instituto Pesquisas de Opinião (IPO) e pretende compreender a percepção de segurança nesses locais. Os pesquisadores usam crachá, estarão com uma carta de apresentação da prefeitura e uma identificação do IPO na roupa. Também está disponível uma versão online do questionário –