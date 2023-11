Grupo entrega memorial sobre o Parque Marinha ao Ministério Público de Contas

O procurador-geral do Ministério Público de Contas, Ângelo Gräbin Borghetti, recebeu de integrantes do coletivo ATUAPOA um memorial que indica as preocupações do grupo com a concessão do Parque Marinha do Brasil, como ausência de estudos de impacto ambiental e de vizinhança; probabilidade de excesso de ruído e poluição ambiental no entorno. O grupo também aponta o que considera ser participação popular pró-forma e ausência de definição do projeto.

entregar para a gestão da iniciativa privada O Parque Marinha do Brasil é uma das áreas públicas que a prefeitura de Porto Alegre pretende, em conjunto com o trecho 3 da orla do Guaíba, onde ficam as quadras esportivas e pistas de skate.