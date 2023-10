Porto Alegre recebe palestra de urbanistas internacionais

Os urbanistas Alain Bertaud e Gerhard Schmitt estarão em Porto Alegre no próximo sábado, dia 28 de outubro, para participar de uma aula presencial para o MBA Cidades Responsivas. O evento é presencial na sede do Instituto Cidades Responsivas (Av. Osvaldo Aranha, 790), com início às 13h30, gratuito e aberto ao público com vagas limitadas. Acesse aqui o link para inscrição.