AsBEA/RS promove encontro sobre ensaios e simulações no desenvolvimento de projetos

Os arquitetos Mariana Rohde Pires e Cláudio Trindade Scherer e o Engenheiro Civil Marcus Daniel F. dos Santos, sócios da MMC Projetos e Consultoria, participarão nesta quinta-feira, 26 de outubro, do evento AsBEA-RS Recebe, realizado pela Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura no Rio Grande do Sul.

A série de bate-papos é destinada aos associados da entidade e aborda temas relevantes da arquitetura na atualidade. A conversa será mediada por Naiara Braghirolli e Bibiana Fiterman Costa e terá como pauta os tipos de ensaios e simulações que ocorrem no desenvolvimento de projetos, como suporte nas decisões para o atendimento de normas.

asbea-rs.org.br @asbears Conduzido pelo GT Normas com o apoio da BAZZE Esquadrias, o evento será a partir das 8h30 no Espaço Jean Pierre, Rua Eng. Antônio Rebouças, 74, Bairro Bela Vista. Mais informações no siteou no instagram