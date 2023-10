Prédio na Rua da Praia, em Porto Alegre, terá habitação social

Será destinado para habitação de interesse social um prédio público municipal na Rua da Praia, no Centro de Porto Alegre, que foi ocupado por movimentos sociais e foi palco de confronto entre manifestantes e a Guarda Municipal no mês passado. A medida foi determinada pelo prefeito Sebastião Melo (MDB) em decreto publicado no Diário Oficial na segunda-feira.

O próximo passo será levar ao Conselho do Orçamento Participativo as propostas para destinação do imóvel, informa a prefeitura. Entre eles, a possibilidade de recuperar a edificação por meio de investimentos via Caixa Econômica Federal no âmbito do programa pró-moradia, para desenvolver projeto de retrofit (recuperação de prédios antigos e históricos) a fim de dar condições de receber infraestrutura para residências. O trâmite é conduzido pela Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária.

O imóvel localizado no número 1.780 da Rua dos Andradas, mais conhecida como Rua da Praia, tem nove pavimentos e fica na parte alta da via, próximo da Praça Dom Feliciano e da Santa Casa. Originalmente, o edifício pertencia à Caixa Econômica Federal. Em 1997, passou a funcionar como centro cultural e foi comprado pela prefeitura no final dos anos 1990.

Em 2004, o município firmou Termo de Permissão de Uso (TPU) com uma associação cultural, que passou a ocupar legalmente o espaço. Em 2021, a prefeitura retomou o prédio por avaliar ter sido desvirtuada a finalidade do TPU, que era não oneroso e impedia a utilização do bem próprio do município para fins comerciais.

Na madrugada do dia 16 de setembro foi ocupado por representantes do Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM). O grupo protestava contra a inclusão do prédio na lista de imóveis do município a serem leiloados com base no Programa de Gestão do Patrimônio Imobiliário.

Naquele mesmo dia, uma situação de conflito envolvendo representantes e apoiadores da ocupação e agentes da Guarda Municipal resultou em agressão dos agentes públicos aos manifestantes. Foram atingidas a deputada estadual Laura Sito (PT) e a vice-presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), Marina Dermmam. Um procedimento administrativo foi instaurado junto ao órgão de segurança para apurar as circunstâncias do conflito.

A postura inicial da prefeitura, direcionada para buscar a reintegração de posse do imóvel, migrou para a negociação com os ocupantes. A reivindicação do grupo, de destinar o prédio para a habitação, foi acolhida e contemplada pelo decreto desta semana. No documento, o governo municipal argumenta que "há decisão da gestão municipal de não proceder com a alienação e utilizar o referido imóvel para moradia popular" e, dessa maneira, "honra compromisso assumido pela gestão com o movimento".

A medida, construída a partir do diálogo entre o poder público e os movimentos sociais, atende a uma prática do planejamento urbano com boa aceitação ao redor do mundo, que é direcionar imóveis existentes em lugares já atendidos por infraestrutura e acesso a serviços básicos para o atendimento de demanda habitacional para a população de baixa renda.

prédio da antiga Smov, que está em área de interesse do mercado imobiliário e será leiloado em novembro empreendimento habitacional no bairro Humaitá Outros prédios públicos localizados na região central, no entanto, seguem na lista de venda da prefeitura. É o caso do, que está em área de interesse do mercado imobiliário e. Neste caso, o valor arrecadado será destinado a um