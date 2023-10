Feira do Azeite terá sorteio e ação de solidariedade neste sábado em Porto Alegre

Neste sábado, 21 de outubro, quem comprar um azeite na Feira do Azeite Gaúcho concorrerá a uma caixa com seis unidades do produto. Realizada sempre no 1º e no 3º sábado de cada mês, das 8h às 12h, a feira reúne produtores de várias regiões do Rio Grande do Sul junto à sede da Secretaria Estadual da Agricultura, na Avenida Getúlio Vargas, 1384, bairro Menino Deus. O local, que é coberto, garante a realização da feira mesmo em caso de chuva.

Além da promoção, a edição deste sábado da feira será um marco de solidariedade, já que os produtores de azeite usarão parte da renda arrecadada para a compra de alimentos não perecíveis e itens de higiene e limpeza direcionado às vítimas das enchentes que atingem o Estado.

Feira do Azeite Gaúcho



Na Feira do Azeite Gaúcho, os visitantes têm a oportunidade de interagir diretamente com os produtores, aprendendo sobre as diversas variedades de oliveiras, métodos de colheita das azeitonas e os segredos por trás da produção de azeite de alta qualidade. Além disso, podem apreciar as características distintas de cada variedade, bem como conhecer o universo dos blend’s.

A partir do último trimestre de 2023, a Feira do Azeite Gaúcho dá início a uma série de workshops educativos, com temas como os benefícios à saúde do azeite de oliva extravirgem, inovações e tendências na produção, blends, métodos de extração, evidenciando um ambiente que busca impulsionar, ainda mais, a indústria do azeite gaúcho para o futuro.

Serviço



Feira do Azeite Gaúcho

- Datas: 1° e 3° sábado de cada mês

- Horário: das 8 às 12h

- Local: sede da Secretaria Estadual da Agricultura - Avenida Getúlio Vargas, 1384, bairro Menino Deus, Porto Alegre