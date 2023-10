Prefeitura vai analisar plantio de árvore no canteiro da carta-testamento de Getúlio Vargas, na Praça da Alfândega

Ayres Cerutti placa da carta-testamento de Getúlio Vargas. "Ouso discordar" da boa intenção, disse o voluntário em publicação nas suas redes sociais Chamou a atenção do "prefeito" da Praça da Alfândega, o jornalista, uma muda de árvore plantada no canteiro onde fica a. "Ouso discordar" da boa intenção, disse o voluntário em publicação nas suas. Ayres avalia que o espaço não é adequado ao plantio pela dificuldade da manutenção (entre a pedra e a cerca do canteiro), além da possível interferência em um elemento do patrimônio da praça - e da política nacional.

E não foi a prefeitura de Porto Alegre que plantou a árvore, informou à coluna a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. "O plantio de novas árvores em praças, sobretudo na Alfândega, que é tombada pelo Patrimônio Histórico, deve passar por uma avaliação prévia para verificar a compatibilidade da espécie com o projeto original da praça. É fundamental que se considere a preservação de elementos visuais, conflitos com outros equipamentos e demais aspectos para evitar problemas futuros com o desenvolvimento da árvore", diz nota da pasta.

quem quiser plantar uma árvore em área pública precisa pedir autorização do Município - se aprovado o pedido, quem solicitou deve providenciar a muda ou buscá-la no Viveiro Municipal, nos casos em que a prefeitura disponibilizar. Também é possível solicitar que o poder público faça o plantio em calçadas. Todas as informações estão na Carta de Serviços ( prefeitura.poa.br/carta-de-servicos

Nos próximos dias, um profissional da prefeitura fará uma vistoria para avaliar se o plantio atende às normas ou se representa um conflito com o patrimônio. A orientação é informar situações assim pelo canal 156. E- se aprovado o pedido, quem solicitou deve providenciar a muda ou buscá-la no Viveiro Municipal, nos casos em que a prefeitura disponibilizar. Também é possível solicitar que o poder público faça o plantio em calçadas. Todas as informações estão na Carta de Serviços () ou podem ser solicitadas por ligação para o 156.