Câmara de Porto Alegre alcança autonomia energética acima de 70%

Mais de 70% da energia necessária para o funcionamento da Câmara Municipal de Porto Alegre será produzida de maneira própria, por placas fotovoltaicas. A marca será possível com a conclusão, nesta semana, da instalação de placas solares no terraço do Palácio Aloísio Filho, sede do Legislativo da Capital. As informações do setor de comunicação da Câmara apontam que esta é a maior usina solar instalada em prédios públicos da Capital.

Foram investidos R$ 2,2 milhões na implantação das 904 placas do terraço, que se somam à estrutura já existente no estacionamento desde 2018, a qual já gera economia que varia entre 20% e 30% do utilizado pela Casa. A estimativa agora é alcançar uma economia em torno de R$ 250 mil neste ano, informa Hamilton Sossmeier (PTB), presidente do Legislativo.

Em 2024 deverão ser feitos estudos para ampliar a usina do estacionamento, o que possibilitará chegar a uma economia de até 90% do consumo. A ideia é instalar no espaço um carregador para carros elétricos e implantar um sistema de armazenamento de energia.