Ex-prefeito José Fortunati recebe título de cidadão de Porto Alegre

Prestes a completar cinco décadas morando em Porto Alegre, o ex-prefeito José Fortunati foi reconhecido pela Câmara Municipal com o título de cidadão da cidade que comandou e onde estruturou sua carreira política. A homenagem foi proposta pelo vereador João Bosco Vaz (PDT) e o título concedido em sessão solene na segunda-feira, dia 9 de outubro.

"O ser público não tem patrimônio maior do que o reconhecimento do eleitor", destacou em um trecho do seu discurso. A solenidade contou com a presença do vice-prefeito Ricardo Gomes, do presidente do Legislativo Hamilton Sossmeier e do também ex-prefeito José Fogaça, de quem Fortunati foi vice entre 2009 e 2010. As informações são do setor de comunicação da Câmara.

Nascido em Flores da Cunha em 1955, José Alberto Reus Fortunati se mudou para Porto Alegre antes de completar 20 anos de idade. Graduado em Administração Pública e de Empresas e em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), presidiu o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e a Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul.

Fortunati foi deputado estadual constituinte (1987-1991), deputado federal em duas ocasiões (1991-1996), vice-prefeito de Porto Alegre em duas ocasiões (1997-2001 e 2009-2010), prefeito (2010-2016), secretário municipal e estadual, vereador e presidente da Câmara Municipal em 2002.