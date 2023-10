Conselho de Arquitetura e Urbanismo terá eleição no dia 10 de outubro

Os representantes para a gestão 2024-2026 do Conselho de Arquitetura de Urbanismo (CAU) serão definidos em eleição na próxima terça-feira, 10 de outubro. Serão escolhidos 402 conselheiros dos CAU dos Estados e do Distrito Federal e 28 do CAU Brasil - um de cada unidade da federação mais um representante das Instituições de Ensino Superior.

Três chapas concorrem no CAU/RS, que deverá eleger 25 conselheiros titulares e seus respectivos suplentes. O Rio Grande do Sul é o 4º Estado com maior número de arquitetos e urbanistas no Brasil, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, respectivamente. Ao todo, 18.702 profissionais possuem registro no CAU/RS, dos quais mais de 12 mil são mulheres.

eleicoes2023.caubr.gov.br A votação será realizada no sistema "VotaOnline" da Justiça Eleitoral, por meio do cadastro na plataforma gov.br do Governo Federal, e é obrigatória para profissionais com menos de 70 anos. Acesse o sitepara mais informações.