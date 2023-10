UniRitter sedia evento sobre mobilidade urbana

Especialistas em mobilidade urbana de todo o Brasil estarão em Porto Alegre de quarta a sexta-feira (4, 5 e 6 de outubro) para participar da sétima edição do evento Cidades em Trânsito. Promovida pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Sinos, a atividade será realizada na UniRitter (Av. Orfanotrófio, 555). Durante os três dias serão realizados minicursos, palestras e debates, além da exposição de trabalhos técnicos.

acesse aqui a programação A participação é gratuita e o evento será híbrido, é preciso somente fazer inscrição -. Será enviado link para quem for acompanhar online e, para quem for presencialmente, o pedido é para que leve uma meia, que não precisa ter seu par, nem ser necessariamente nova - elas serão doadas para a Campanha Meias do Bem para serem transformadas em cobertores.