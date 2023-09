Limpeza recolhe 120 toneladas de resíduos em um dia

Uma operação especial de limpeza realizada pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) nesta quinta-feira, 28, retirou 120 toneladas de resíduos das ruas de Porto Alegre. A atividade está sendo realizada após as chuvas que atingiram a Capital e continuará pelos próximos dias em outras áreas afetadas pelos alagamentos e inundações. As informações são da assessoria de comunicação do DMLU.

O serviço passou pelo trecho 3 da Orla do Guaíba, ao longo da avenida Padre Cacique, na avenida Guaíba no bairro Ipanema, na Vila dos Sargentos no bairro Serraria e na praia do Lami. Cerca de 130 garis executaram os serviços de raspação do lodo, varrição de resíduos e remoção de materiais acumulados nos locais citados. A ação contou com o auxílio de 13 caminhões e três retroescavadeiras.

Os materiais recolhidos serão encaminhados para o aterro sanitário localizado em Minas do Leão, distante cerca de 100 quilômetros de Porto Alegre.