Medida na Justiça evita prejuízo aos cofres públicos de Porto Alegre

A prefeitura de Porto Alegre conseguiu evitar prejuízo acima de R$ 23 milhões aos cofres públicos ao contestar o cálculo que constava em cobrança judicial decorrente de uma desapropriação indireta, no ano de 2001, em imóvel localizado no Morro do Osso. O município sustentou que não haviam valores em aberto, já que o valor cobrado desconsiderava a atualização do que já havia sido pago administrativamente, entendimento este acolhido pelo juiz.

maior precatório devido pelo município O argumento teve como base a análise dos auditores do controle interno, administradores e economistas da Equipe de Análise de Cálculos Judiciais da Procuradoria-Geral do Município. Este não é o mesmo caso considerado o, também no Morro do Osso.