Emergência climática no Rio Grande do Sul será pauta de audiência pública na Assembleia Legislativa

“Emergência Climática no Rio Grande do Sul” será tema da audiência pública marcada para acontecer na próxima segunda-feira, 18 de setembro, a partir das 14h no Auditório Dante Barone da Assembleia Legislativa, em Porto Alegre. Marcado há mais de um mês, o evento vai contemplar em seus debates os mais recentes eventos climáticos extremos que atingiram o Estado no início de setembro. Proposta pelo deputado estadual Matheus Gomes (PSOL) na Comissão de Saúde e Meio Ambiente, a audiência pública será realizada em parceria com o movimento Eco Pelo Clima.