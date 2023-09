Plaza HUB promove debate sobre a cultura do churrasco

O HUB Talks Plaza São Rafael terá nova edição no próximo dia 14 de setembro - a conversa será sobre a cultura do churrasco. O encontro, uma oportunidade para estudantes e profissionais das áreas de turismo, gastronomia, hotelaria e afins, terá início às 18h30 e é gratuito. A entrada é um quilo de alimento não perecível que será doado às vítimas do ciclone que atingiu o Estado na semana passada.

A atividade integra as comemorações dos 50 anos de atividades do Plaza São Rafael. O evento contará com a participação de Rodrigo Índio, representando o 20 Barra 9, Rogério Beidacki, diretor de eventos em Porto Alegre, e Clarice Chwartzmann, renomada assadora profissional que abordará a importância do churrasco na cultura gaúcha e como ele atrai turistas de todo o mundo. A mediadora do evento será a jornalista Edith Auler.

Serviço



O que: HUB Talks no HUB Plaza - Porto Alegre Capital Mundial do Churrasco

Quando: Quinta-feira, 14 de setembro de 2023, às 18h30min

Onde: Plaza São Rafael Hotel - Av. Alberto Bins 514, Centro, POA

Ingressos: Sugere-se a doação de 1kg de alimento não perecível. O que for arrecadado durante o evento será doado para vítimas do ciclone que atingiu o Estado na semana passada