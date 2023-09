Prêmio da Frente Nacional de Prefeitos vai reconhecer soluções de mobilidade

Com foco em recortes de classe, raça e gênero, a Frente Nacional de Prefeitos (FNP), a partir do projeto AcessoCidades, vai reconhecer e premiar soluções de desenvolvimento urbano sustentável. As inscrições estão abertas até 15 de outubro. A premiação inclui levar a iniciativa classificada em 1º lugar à 85ª Reunião Geral da FNP e integrar a delegação da entidade no Smart City Barcelona 2024.

Destinado a pessoas e equipes da sociedade civil, universidades (grupos de pesquisa, acadêmicos, grupos de interesse) e startups, a proposta é dar visibilidade a iniciativas que promovam o acesso a oportunidades urbanas e/ou reduzam desigualdades na mobilidade, com foco em soluções e ferramentas tecnológicas, alinhadas à Agenda 2030 da ONU, que possam fomentar um desenvolvimento urbano mais equitativo, seguro e sustentável em municípios brasileiros.

Os participantes poderão se inscrever em duas categorias (a seguir). Serão selecionadas três propostas finalistas e, dentre elas, uma vencedora para cada categoria.



1. Soluções inovadoras para a mobilidade urbana equitativa, segura e sustentável - Soluções tecnológicas já implementadas em pelo menos um contexto local (municípios e regiões metropolitanas)

2. Ideias inovadoras implementáveis - Projetos/soluções ainda não implementados, mas que possuam uma ideia ou protótipo inicial que possa ser avaliado.

acesse aqui

Para mais informaçõese busque por "Edital Nº 01/2021 - Prêmio Inovação em Mobilidade Urbana FNP/AcessoCidades".

Cronograma



Publicação do edital e abertura de inscrições - 25 de agosto 2023



Encerramento de edital - 15 de outubro de 2023, às 23h59



Seleção - 16 a 22 de outubro 2023



Divulgação dos finalistas na página da FNP - 29 de outubro 2023



Pitch dos finalistas - entre 07 a 09 de novembro de 2023



Divulgação presencial das propostas vencedoras na 85ª Reunião Geral da FNP - 28 e 29 novembro de 2023



Publicação de soluções elegíveis no repositório da FNP - até 30 dias após a realização da divulgação presencial das ganhadoras

Premiação



1º lugar

- Apresentação de pitch de 3 minutos a prefeitas/os e secretárias/os de municípios de médio e grande porte de todas as regiões do país durante a 85ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos;

- Espaço de exposição durante a 85ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos, para que o público composto por prefeitos, secretários e outros representantes do poder público municipal possa apreciar e tirar dúvidas sobre a solução;

- Troféu e certificado de reconhecimento;

- Apresentação da solução em reuniões do Fórum InovaCidades (formado por secretárias/os municipais de todo o Brasil voltado à promoção da inovação na gestão pública) e/ou outro fórum compatível com a solução apresentada;

- Visibilidade da solução no site da Frente Nacional de Prefeitos, com divulgação via e-mail a todos os municípios associados à entidade;

- Participação (com despesas de passagens, hospedagens e alimentação pagas) de um representante da equipe na delegação da Frente Nacional de Prefeitos no Smart City Barcelona 2024, a ser realizado em novembro de 2024.

2° lugar

- Apresentação de pitch de 3 minutos a prefeitas/os e secretárias/os de municípios de médio e grande porte de todas as regiões do país durante a 85ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos;

- Exposição em estande ou guichê durante a 85ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos, para que o público composto por prefeitos, secretários e outros representantes do poder público municipal possa apreciar e tirar dúvidas sobre a solução;

- Troféu e certificado de reconhecimento;

- Apresentação da solução em reuniões do Fórum InovaCidades e/ou outro fórum compatível com a solução apresentada;

- Visibilidade da solução no site da Frente Nacional de Prefeitos, com divulgação via e-mail a todos os municípios associados à entidade.

3° lugar

- Apresentação de pitch de 3 minutos a prefeitas/os e secretárias/os de municípios de médio e grande porte de todas as regiões do país durante a 85ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos;

- Exposição em estande ou guichê durante a 85ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos, para que o público composto por prefeitos, secretários e outros representantes do poder público municipal possa apreciar e tirar dúvidas sobre a solução;

- Certificado de reconhecimento;

- Apresentação da solução em reuniões do Fórum InovaCidades e/ou outro fórum compatível com a solução apresentada;

- Visibilidade da solução no site da Frente Nacional de Prefeitos, com divulgação via e-mail a todos os municípios associados à entidade.