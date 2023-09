Prefeitura e consórcio assinam contrato de início dos estudos para o Arroio Dilúvio

O consórcio Regeneração Urbana Dilúvio (formado pelas empresas Profill, Consult e Pezco) já pode dar início à elaboração de estudos e de um plano de comunicação sobre a Operação Urbana Consorciada para a Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. A ideia é definir um modelo de despoluição do Arroio Dilúvio e qualificação do seu entorno. A assinatura do contrato, no valor de R$ 4,49 milhões, foi publicada no Diário Oficial de segunda-feira, 4 de setembro. O pagamento do estudo será feito com recurso do Fundo Municipal de Gestão de Território, formado com o que é arrecadado de investimentos na construção civil.

Anunciada no início de 2022 pelo prefeito Sebastião Melo (MDB), a proposta foca em realizar uma operação urbana consorciada, instrumento urbanístico destinado ao planejamento localizado, de escala intermediária, em que se flexibilizam os padrões construtivos ou o perfil das atividades econômicas em troca de contrapartidas que serão direcionadas a investimentos na própria região. Ou seja, os investimentos da construção civil no entorno da Avenida Ipiranga sustentarão a recuperação do arroio. O estudo em andamento vai indicar como isso deve acontecer.