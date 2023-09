RS registrou 4,5 mil desastres naturais em duas décadas

Dos 497 municípios gaúchos, apenas um não registrou oficialmente a ocorrência de algum desastre natural. Os demais 496 somam 4.571 mil ocorrências entre os anos de 2003 e 2022, aponta um painel para monitoramento destes registros elaborado pelo governo do Estado e apresentado em evento na Expointer pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, que é responsável pelo trabalho em parceria com a Defesa Civil Estadual.

Nos 20 anos analisados, o principal registro no Rio Grande do Sul é de estiagem e seca, com 2.596 casos em 486 municípios. Na sequência aparece enxurrada, com 783 ocorrências em 350 municípios, e 434 casos de vendavais em 277 localidades. O painel também informa, além do tipo e da quantidade de ocorrências, os danos humanos e os prejuízos econômicos causados por aquele desastre - este detalhamento começou a ser feito em 2017.

Os dados, no entanto, tendem a estar subnotificados. Um exemplo é do fenômeno da geada, muito comum no inverno gaúcho, mas que tem apenas sete casos no levantamento. A explicação pode estar na fonte dos registros, oriundos do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), vinculado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Neste sistema são registrados dados de decretos de situação de emergência e de calamidade pública por parte dos municípios. Portanto, cabe às prefeituras informar a ocorrência dos desastres ou fenômenos, o que nem sempre ocorre.

É possível, ainda, que fenômenos tenham sido classificados pelas prefeituras com outra tipologia, o que pode explicar o registro de apenas um ciclone (em 2016, na cidade de Imbé), embora outros casos tenham sido noticiados nos últimos anos. Como a análise vai até 2022, não estão contabilizados no sistema os dois ciclones que atingiram o Estado em junho e julho deste ano. Responsável pelo painel, Danielle Calazans, titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, destaca que a iniciativa dará suporte à elaboração de políticas públicas mais eficientes na prevenção aos desastres.

O link para acesso ao painel para monitoramento de desastres naturais está no blog Pensar a cidade, no site do Jornal do Comércio.