Evento em Porto Alegre debate relação da cidade e da sociedade com a Amazônia

Domingo será dia de lembrar da importância da Amazônia para o nosso Estado. A capital gaúcha receberá uma exposição itinerante seguida de diálogo sobre “A Amazônia que Vive em Você”. A atividade, parte da campanha “Amazônia Passa Aqui”, integra o mês de celebração deste bioma sul-americano que é diverso, influencia a ocorrência de chuvas no país e na região e ajuda a equilibrar o clima do planeta.

O encontro será às 17h do dia 3 de setembro no Centro de Referência Indígena e Afro do Rio Grande do Sul (Travessa Comendador Batista, 26, Cidade Baixa). A ideia é demonstrar aspectos da vida urbana e da cultura da cidade que são herança ancestral de povos originários que vêm sofrendo apagamento ao longo dos anos. Esse resgate sociocultural histórico contará com a participação de lideranças indígenas de Porto Alegre.

No local também haverá feira de artesanato e o início da pintura de um mural que mostrará a ligação entre culturas e meio ambiente, a floresta amazônica, a mata atlântica e os povos indígenas. As informações são da organização do evento, que pede a doação de alimentos para o Centro de Referência.