Prêmio EPTC de Educação para o Trânsito recebe inscrições

“No Trânsito, Escolha a Vida” é o tema escolhido para a 16ª edição do Prêmio EPTC de Educação para o Trânsito. A iniciativa, que tem como objetivo promover comportamentos e hábitos que tornem o trânsito mais seguro, civilizado e humano, também marca os 25 anos da Empresa Pública de Transporte e Circulação em Porto Alegre. As informações são da prefeitura.

A EPTC trabalha com projetos permanentes de educação para o trânsito desde sua criação e o prêmio está sob as diretrizes da Escola Pública de Mobilidade, criada em 2020 para incentivar práticas e cursos em foco no exercício da cidadania, mobilidade e segurança no trânsito. Titular da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior destaca que “a educação é um pilar forte das atividades que exercemos, pois a conscientização da importância de termos um trânsito mais seguro começa na escola, onde realizamos um trabalho bastante forte com nossas equipes”.

O edital com as regras do concurso pode ser acessado aqui As inscrições são gratuitas e estão abertas até 22 de setembro em três categorias: alunos, professores e imprensa. A cerimônia de premiação está marcada para 25 de outubro.. Dentre os prêmios oferecidos estão passeios para turmas de alunos (Museu da PUCRS e Cisne Branco), tablets, troféus e medalhas. Também haverá premiação para melhor torcida no evento em que serão anunciados os vencedores.

Prêmio EPTC de Educação para o Trânsito



Categoria Aluno - Podem participar todos os interessados que estejam regularmente matriculados em instituições de ensino, inclusive em atividades de turno inverso. Deverão fazer um trabalho em desenho/cartaz, podcast ou vídeo, conforme a categoria, alusivo ao tema “No Trânsito, Escolha a Vida”.

Categoria Professores - Dedicada a educadores que atuam em instituições de ensino públicas, privadas ou ONGs em qualquer disciplina e que tenham elaborado projetos sobre o tema trânsito, relacionados à educação para mobilidade, para realização em sala de aula ou atividade de campo, nos anos de 2022 ou 2023.

Categoria Imprensa - Para profissionais de jornais, revistas, rádio, televisão e internet que tenham produzido reportagens ou séries de reportagens sobre o trânsito em Porto Alegre, com foco em notícias que disseminem uma cultura de respeito à vida, veiculadas entre agosto de 2022 e agosto de 2023.