Cidades são aliadas na preservação da Mata Atlântica, aponta relatório de ONG

O bioma Mata Atlântica é atualmente protegido por pelo menos 1.530 unidades de conservação (UCs) municipais. Isso, no entanto, representa somente 4% da área do bioma da costa leste brasileira. As informações constam no estudo e no banco de dados de levantamento feito pela Fundação SOS Mata Atlântica divulgado no início do mês.

No Rio Grande do Sul são 57 áreas protegidas em 48 municípios, sendo quatro em Porto Alegre: Parque Natural Morro do Osso; Parque Natural Saint'Hilaire (uma parte fica em Viamão); Refúgio de Vida Silvestre São Pedro; e Reserva Biológica Lami José Lutzenberger.

LEIA TAMBÉM: Rio Grande do Sul une esforços para recuperar seus biomas



Avaliando 1.257 municípios e combinando dados de levantamentos anteriores, a pesquisa permitiu, pela primeira vez, uma estimativa para os 3.429 municípios inseridos no bioma. Em todo o Brasil, as unidades de conservação estão distribuídas em 710 cidades de 17 estados, abrangendo área equivalente a 5,2 milhões de hectares.

sosma.org.br Minas Gerais tem a maior área protegida, com 1.891.524 hectares. Na parte de baixo da tabela está Sergipe, com 177 hectares. O Rio Grande do Sul protege 119.421 hectares em unidades de conservação. O relatório completo e o banco de dados pode ser acessado em

O relatório consolida dados de três fases de levantamentos realizados pela SOS Mata Atlântica entre 2017 e 2022. Porém, devido à falta de informações, não é possível afirmar com exatidão o total de áreas protegidas na esfera municipal, que pode ser ainda maior que o contabilizado.

LEIA TAMBÉM: Rio Grande do Sul tem Pampa e Mata Atlântica

O resultado, aliás, aponta quatro vezes mais UCs municipais e uma área aproximadamente três vezes maior do que consta no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação para o nível municipal no bioma.

Assim, algumas das áreas identificadas não se enquadram nas categorias de manejo previstas no sistema ao qual o cadastro é vinculado, embora sejam consideradas protegidas por decretos e leis municipais. Para a Fundação, isso indica um possível desalinhamento entre as políticas dos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente.