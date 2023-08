Seminário em Porto Alegre debaterá Regularização Fundiária Urbana

"Novos caminhos para a regularização fundiária urbana: autogestão, protagonismo comunitário e moradia acessível a partir do Termo Territorial Coletivo" é o tema do seminário que será realizado em Porto Alegre, na próxima terça-feira, dia 29. A proposta do evento é apresentar o instrumento "Termo Territorial Coletivo (TTC)", modelo de gestão coletiva da terra com origem nos Estados Unidos que tem como objetivo proteger a permanência de comunidades em seus territórios. A atividade acontece das 17h às 21h no Auditório da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRGS (Rua Sarmento Leite, 320, Centro Histórico). A participação é gratuita e a inscrição pode ser feita em bit.ly/InscriçãoOficinaTTCSul.