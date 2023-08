Prefeitos vão a Brasília em busca de apoio para o transporte público

Gestores municipais estão hoje em Brasília para participar de agendas em busca de recursos para o financiamento do transporte público. A comitiva é liderada pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP). Porto Alegre estará representada pelo chefe do Executivo, Sebastião Melo (MDB), que é um dos vice-presidentes e responde pela pasta de mobilidade urbana da FNP.

A principal missão dos prefeitos na Capital será tratar do Projeto de Lei (PL) Nº 4392/2021, que institui o Programa Nacional de Assistência à Mobilidade dos Idosos em Áreas Urbanas (PNAMI) e prevê assistência financeira de R$ 5 bilhões da União para subsidiar a gratuidade do transporte público para pessoas com mais de 65 anos, gratuidade que é prevista pela Constituição Federal.

O PL foi aprovado no Senado em fevereiro de 2022. Na Câmara, o deputado Isnaldo Bulhões Jr. (MDB/AL) foi designado relator de plenário. Neste momento a proposta tramita na Comissão de Desenvolvimento Urbano - a relatora é a deputada Iêda Borges (PSDB/GO).

Como sugestão de encaminhamento, a FNP defende a aprovação imediata do PL 4392/2021, com ajustes que estão sendo construídos com o apoio do Fórum de Mobilidade Urbana: obrigatoriedade de instituição de fundo para receber recursos (manter a redação da Emenda Constitucional 123, que inclui repasse para conta bancária aberta para esse fim); ajustar a vigência do PL para 2023 a 2025; abrir novamente o prazo para habilitação e prever mecanismo de validação para todas habilitações; e prever dispositivo que determine a regulamentação da prestação de contas e materiais técnicos com orientações do ministério competente para aplicação dos recursos.

Os prefeitos irão se reunir com o Bulhões e, no roteiro pela Capital, também está prevista uma reunião com Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional.