Resina sustentável mantém frutas e verduras

Manter um tomate maduro em condição de consumo por até 30 dias e sem aditivos químicos é possível, garante a startup Bioplix, startup vencedora do programa de aceleração Iclei Innovation, desenvolvido pelo Iclei - rede global de governos locais pela sustentabilidade - em parceria com a prefeitura de Porto Alegre. A empresa usa um revestimento biodegradável comestível, tecnologia que permite prolongar o tempo de prateleira de frutas, legumes e verduras.

"Atualmente temos perdas na ordem de 30% de todos os alimentos produzidos ao redor do mundo nas etapas pós-colheita. Esse tipo de problema gera prejuízos financeiros da ordem de US$ 1,3 trilhão todos os anos e o volume de alimentos perdidos equivale a alimentar mais de 1,26 bilhão de pessoas ao redor do mundo" sustenta Luan Rios Paz, CEO da startup.

O material, aprovado por agências reguladoras, usa componentes de origem marinha na sua composição, que o diferencia dos produtos mais utilizados atualmente, que têm como base etileno ou formol. A tecnologia empregada otimiza a conservação de alimentos contra fungos e insetos, por exemplo, e se apresenta como uma solução eficaz na redução do desperdício, evitando com isso as perdas financeiras em setores de varejo e exportação.

A Bioplix tem como base a Incubadora Empresarial do Centro de Biotecnologia no Campus do Vale da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O pitch (técnica de apresentação do modelo de negócio) do programa do Iclei aconteceu na quarta-feira e o resultado foi divulgado nesta quinta-feira, dia 17, na abertura do 2º Encontro Regional Iclei Sul. Outras quatro competidoras também foram reconhecidas por apresentar soluções inovadoras para sistemas alimentares.

Senior Fellow de Inovação pela Sustentabilidade do Iclei, Erika Azevedo explica que o programa de aceleração difere do tradicional porque o propósito não é necessariamente ensinar a pensar o modelo de negócio, mas sim pensar no relacionamento do trabalho desenvolvido com os governos locais e "usar a cidade como uma vitrine para as soluções" criadas.

Lançado no South Summit, em março, o Iclei Innovation teve como ponto de partida a FoodTech Alliance, aliança formada em 2022 que quatro polos de conhecimento gaúchos (em Lajeado, Porto Alegre, Rio Grande/Pelotas e Santa Maria) com a proposta de tornar o Estado referência em inovação na forma de produzir e consumir alimentos.

"Quando pensamos no Rio Grande do Sul lembramos do agro, que é forte e já está bastante desenvolvido. Só que uma parte do agro é agregar valor aos produtos. Falamos muito de melhorar a logística e a sanidade dos alimentos, como uma estratégia de saúde. A isso chamamos de sistemas alimentares", explica Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, secretário do Gabinete de inovação de Porto Alegre.