Porto Alegre terá caminhadas no sábado para celebrar o Dia do Patrimônio

Para marcar o Dia Nacional do Patrimônio, em 17 de agosto, atividades alusivas à data serão realizadas no próximo sábado em Porto Alegre.

Caminhada do Patrimônio Theo Wiederspahn Às 14h do dia 19, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS) promove a, um roteiro guiado por especialistas e que passa por pontos icônicos do Centro Histórico de Porto Alegre, partindo do Edifício Ely, obra do arquiteto- o prédio da Tumelero junto ao Túnel da Conceição, no Centro Histórico. A atividade é gratuita e faz parte da programação do 5º Dia Estadual do Patrimônio Cultural, realizado pela Secretaria de Estado da Cultura por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado do Rio Grande do Sul (Iphae).

inauguração da fachada do Solar do Conde de Porto Alegre Também no sábado, a partir das 16h, o Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB/RS) promove uma série de atividades culturais para marcar a, atual sede da entidade. O evento serguirá até 22h e contará com uma exposição sobre a história do casarão, que fica na Rua Riachuelo, 584, esquina com a Rua General Canabarro.

E, como parte das atividades da Semana do Patrimônio Cultural, que iniciou no dia 12 e segue até o dia 20, a prefeitura de Porto Alegre vai promover na manhã de sábado mais uma edição da caminhada "Viva o Centro a pé", com a temática "Ruas que não andei" - uma referência ao poema "O mapa", de Mário Quintana. A atividade, promovida pelo Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural, irá percorrer as ruas do Centro Histórico, contando a história de cada nome de vias e praças. O ponto de encontro, às 10h, é a Praça Conde de Porto Alegre - antiga Praça do Portão, na esquina das ruas Duque de Caxias e Dr. Flores. Para participar é pedida a doação de 1 quilo de alimento não perecível ou produto de higiene pessoal. O evento será mantido com chuva fraca.