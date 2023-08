Gam3 Parks se posiciona sobre imagem aérea do Parque da Harmonia

O consórcio Gam3 Parks informa que a área do Parque da Harmonia sem cobertura vegetal, que aparece nas imagens aéreas recentemente divulgadas, era coberta por grama e vegetação rasteira antes do início das obras vinculadas à concessão. Em publicação recente, a coluna informou que ficavam naquela área as 103 árvores removidas. O consórcio também sustenta ter sido responsável pela decisão de retirar 61 vegetais do parque, sendo que os outros 42 deveriam ter sido removidos pela prefeitura de Porto Alegre antes da concessão, sendo essa demanda repassada à empresa.