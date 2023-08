Plaza HUB promove debate sobre turismo de negócios e eventos em Porto Alegre

O Plaza HUB realizará mais uma edição especial do HUB Talks, integrado às comemorações dos 50 anos de atividades do Plaza São Rafael. O encontro será às 18h30 de quinta-feira, dia 10, e debaterá o futuro do turismo em Porto Alegre, empreendedorismo, eventos e negócios no setor. As informações são da assessoria de comunicação do evento.

Serão palestrantes o empresário Paulo Geremia, representante do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Porto Alegre (SINDHA); Adriane Hilbig presidente do Convention Bureau; e o presidente da rede Plaza de Hotéis, Carlos Henrique Schmidt; com mediação da jornalista Edith Auler. A atividade acontece no Plaza São Rafael Hotel (Av. Alberto Bins, 514, Centro) e é gratuita. A organização sugere a doação de um quilo de alimento como entrada – os alimentos serão destinados a instituições beneficentes locais.

inscrição prévia neste link . As vagas para participar do Plaza HUB Talks Debate Turismo são limitadas e é necessário realizar

Serviço