Em nota, consórcio diz ter compromisso com transparência e sustentabilidade no caso Harmonia

Após ficar cinco dias com as máquinas paradas no Parque da Harmonia, o consórcio GAM3 Parks comunicou por nota, na sexta-feira, dia 4, “o reinício imediato do processo de revitalização”. Isso se deve à decisão do Tribunal de Justiça, que no mesmo dia autorizou a retomada das obras na área. Ainda corre na Justiça a ação popular que questiona danos ambientais nas intervenções em andamento - foi por uma liminar concedida no âmbito desta ação que o trabalho foi interrompido.

O consórcio GAM3 Parks, detentor da concessão do parque, e a prefeitura de Porto Alegre alegam que as intervenções estão adequadas às liberações autorizadas pelo poder público. Em nota publicada após a liberação das obras, na sexta-feira, o consórcio afirma, “com base em documentos sólidos e consistentes apresentados à justiça, que todas as atividades previstas estão totalmente conforme a legalidade e regulamentações vigentes”.

A GAM3 Parks informa ainda do compromisso firmado junto ao Ministério Público Estadual de não realizar a retirada de árvores “ a menos que esta esteja em risco iminente de queda, já esteja morta ou apresente um estado fitossanitário deteriorado”. Com a retomada das obras, o foco será preparar a área para receber o Acampamento Farroupilha, que tem início em setembro - a montagem dos piquetes inicia em agosto.