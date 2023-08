Entidade ambientalista pede ao Ibama ‘fiscalização urgente’ no Harmonia

Em ofício enviado ao Ibama na sexta-feira, dia 4, o Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais (InGá) “requer fiscalização urgente” da conformidade das obras em andamento no Parque da Harmonia, em Porto Alegre. O pedido se deu no mesmo dia que o Tribunal de Justiça autorizou a retomada das obras na área, que ficaram suspensas por cinco dias atendendo a uma liminar concedida no âmbito de uma ação popular que questiona os danos ambientais das intervenções em andamento.

No documento ao Ibama, o InGá cita a “ocorrência de danos à fauna e flora arbórea e campestre, intervenções no solo e alterações de drenagem, além de outros impactos ambientais praticados mediante omissão e ausência de controle e licenciamento ambiental”. Ainda, aponta que as intervenções se deram sem plano ou programa para resgate da fauna que tenha sido aprovado por órgão integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente, conforme previsto em instruções normativas do próprio Ibama.

Assinado pelo coordenador da entidade, o biólogo e professor da Ufrgs Paulo Brack, o ofício faz referência a levantamento que aponta a ocorrência de 85 espécies de aves no Parque da Harmonia, sendo cinco exclusivas do local considerando os oito parques de Porto Alegre analisados no estudo. Estas informações e outras, como o uso do Parque da Harmonia por aves migratórias, foram desconsideradas pelo município, acusa Brack.

Com obras em andamento desde dezembro do ano passado, o Parque da Harmonia ganhou mais atenção a partir do início de julho deste ano, quando grupos ambientalistas e vereadores de oposição passaram a questionar as intervenções no parque. As acusações que mais pesam são de descumprimento do estudo de viabilidade urbanística e a crítica pela derrubada de 103 árvores.

O consórcio GAM3 Parks, detentor da concessão do parque, e a prefeitura de Porto Alegre alegam que as intervenções estão adequadas às liberações autorizadas pelo poder público. Em nota publicada após a liberação das obras, na sexta-feira, o consórcio afirma, “com base em documentos sólidos e consistentes apresentados à justiça, que todas as atividades previstas estão totalmente conforme a legalidade e regulamentações vigentes”.