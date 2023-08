Asbea promove curso sobre arquitetura sustentável

Com o objetivo de refletir sobre o horizonte da arquitetura no mundo de hoje, a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (Asbea/RS) desenvolveu o projeto “Arquitetura: Modos de Pensar”, com um cronograma de encontros para falar sobre cidades, história, memória e sustentabilidade. Em parceria com o Instituto Ling, em agosto será ministrado o curso Caminhos da Arquitetura Sustentável, com Érica Dall’Asta, que abordará a arquitetura sustentável sob a perspectiva de seu processo evolutivo. A programação será nos dias 2, 9 e 16, das 19h às 21h, no Instituto Ling - Rua João Caetano, 440.

O objetivo principal do curso é compreender as estratégias que tornam o ambiente construído mais sustentável em suas diferentes escalas: edificações e cidades. Durante a aula será realizada uma revisão histórica, desde o passado recente, com inspiração na ciência e na tecnologia como meio de atenuar as iminentes mudanças climáticas e suas consequências até o momento atual, olhando novamente para a natureza e seus sistemas vivos como fonte de aprendizagem. Outras edições do projeto foram realizadas em maio e junho. As informações são da assessoria de comunicação da Asbea/RS.

