Entidades assinam nota em apoio à continuidade das obras no Parque da Harmonia

Uma nota assinada por 28 entidades pede a retomada das obras no Parque da Harmonia, que estão suspensas desde segunda-feira, dia 31 de julho, atendendo a uma liminar da Justiça. Divulgada nesta terça-feira, a nota aponta o montante de investimento previsto para a área, concedida para gestão pela iniciativa privada por 35 anos em conjunto com o trecho 1 da Orla do Guaíba.

A suspensão atende ao pedido feito em uma ação civil pública que questiona a derrubada de árvores e o cumprimento do previsto nos projetos aprovados pelo poder público. Apontando que "mudanças sempre geram inquietações", a nota alega que "a paralisação das obras gera insegurança jurídica", com receio de que "a incerteza legal pode comprometer investimentos futuros, desencorajando potenciais parceiros e prejudicando o desenvolvimento urbano e turístico de Porto Alegre".

Leia a seguir a íntegra da nota e com a relação das entidades signatárias:

NOTA EM APOIO À CONTINUIDADE DAS OBRAS DO PARQUE HARMONIA



Mudanças sempre geram inquietações, principalmente quando interferem nos hábitos das pessoas. Porém, é importante destacar que a revitalização de espaços públicos visa a melhoria das condições de vida da população, por meio da promoção, da construção e da recuperação de equipamentos de infraestrutura e da valorização das tradições locais, como medidas de dinamização social, ambiental e econômica. Entendemos ser este o propósito da concessão do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Parque Harmonia.

Com responsabilidade e comprometimento com o bem público, os projetos foram aprovados dentro das leis municipais, com todo o rigor e acompanhamento técnico da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. A concessão foi vencida após um processo célere com amplo conhecimento da sociedade, sendo noticiado por reconhecidos veículos de comunicação do estado.

Trata-se de um marco para a história de Porto Alegre, assim como as obras dos trechos 1 e 3 da Orla do Guaíba foram para a cidade. Mesmo há pouco tempo à disposição de todos os porto alegrenses e turistas, já são um orgulho para a população. Mais de 50.000 pessoas passam pelo local todas as semanas. Demorou-se mais de 20 anos para vivenciarmos o melhor equipamento de lazer da região sul, um dos mais espetaculares do país. Tempo perdido, empregos perdidos, turismo perdido e, o pior, bem-estar da população perdido.

O Parque Harmonia terá um investimento de 281 milhões de reais e espera receber 5 milhões de visitantes por ano, segundo a GAM3 Parks. Além disso, fará parte de um complexo de lazer e turismo, juntamente com a Orla do Guaíba, comparável a grandes cidades e referências em urbanismo no mundo. Todas as árvores que forem suprimidas serão compensadas, na proporção de 1 para 5, conforme dispõe a legislação municipal, uma das mais restritas entre as capitais do país. A qualificação do parque trará melhorias significativas para a cidade, incluindo a drenagem, tornando-o utilizável durante o ano todo, e a valorização da acessibilidade, promovendo a inclusão de todos os cidadãos. Espaços para eventos temporários, alimentação e comércio serão construídos, enriquecendo a vida cultural e turística de Porto Alegre. A reforma da Casa do Gaúcho, edificações culturais, centro de informações, paisagismo, mobiliário urbano e infraestrutura urbana, integrarão o projeto, tornando o parque moderno, completo, atrativo e agradável à comunidade e aos visitantes.

A paralisação das obras gera insegurança jurídica, afetando não apenas o andamento do projeto do parque, mas também lançando dúvidas sobre futuras concessões que visam a revitalização de espaços públicos. A incerteza legal pode comprometer investimentos futuros, desencorajando potenciais parceiros e prejudicando o desenvolvimento urbano e turístico de Porto Alegre.

Não se tem mais tempo a perder. Projetos inovadores, aprovados pela legislação municipal e com capacidade de gerar empregos e bem-estar aos cidadãos de Porto Alegre são bem-vindos.

Portanto, manifestamos nosso firme apoio à continuidade das obras do Parque Harmonia, reconhecendo a importância desse projeto para o desenvolvimento sustentável e turístico de Porto Alegre.

Porto Alegre, 1º de agosto de 2023

