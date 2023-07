AsBEA-RS promove debate com associados sobre Certificação Ambiental em Porto Alegre

A Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura no Rio Grande do Sul realizará nesta quinta-feira, dia 27, mais uma edição do evento AsBEA-RS Recebe, série de bate-papos destinados aos associados da entidade que aborda temas relevantes da arquitetura na atualidade. O encontro, conduzido pelo GT Sustentabilidade, será sobre o processo de Certificação Ambiental da Prefeitura de Porto Alegre. As informações são da assessoria de imprensa.

No encontro, a arquiteta Mauren Neutzlin, do escritório MON Arquitetura, irá falar sobre como seu escritório realizou o processo de Certificação e quais ações estão sendo encabeçadas pela AsBEA-RS para apoiar os associados na aplicação. Mauren também apresentará o case IDEA BAGÉ, projeto Eco Tech premiado nacionalmente pelo Green Building Brasil, como primeiro empreendimento residencial do país a receber o reconhecimento na categoria Platina. A condução do bate-papo será de Natália Galvão e Clarel Ely. A atividade terá início às 8h30min na loja Espaço do Piso (rua Cel Bordini, 1.606).