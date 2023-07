Requalificar o Centro Histórico

"Requalificar o Centro Histórico" ao invés de "revitalizar" é o termo defendido por Adelino Bilhalva, um dos sócios do Bar Justo, para tratar dos investimentos da prefeitura e da iniciativa privada nessa área de Porto Alegre. A provocação deu o tom do HUB Talks Centro Histórico, promovido pelo Plaza São Rafael na quinta-feira e que também teve participação de Cezar Schirmer, secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos da Capital. Leia mais no blog Pensar a cidade.

Certificação Ambiental em Porto Alegre

A Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura no Rio Grande do Sul realizará nesta quinta-feira, dia 27, mais uma edição do evento AsBEA-RS Recebe, desta vez para falar sobre processo de Certificação Ambiental da Prefeitura de Porto Alegre. O encontro terá a participação da arquiteta Mauren Neutzlin, do escritório MON Arquitetura, e será conduzido por Natália Galvão e Clarel Ely. A atividade será às 8h30min na loja Espaço do Piso (rua Cel Bordini, 1.606).