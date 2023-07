Governo federal aumenta tributo de importação de resíduos sólidos

Passou de zero para 18% o imposto de importação para o Brasil de papel, plástico e vidro. Não são atingidos pela iniciativa os resíduos de vidro incolor, demanda da indústria nacional que não é totalmente suprida localmente. A decisão foi anunciada na terça-feira pelo Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Com o objetivo fortalecer a cadeia nacional de reciclagem de resíduos sólidos, a medida também visa minimizar impactos nocivos desses materiais ao meio ambiente brasileiro. As informações são do Governo Federal.

Antes da decisão desta semana, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima havia manifestado preocupação sobre o tema das importações de resíduos sólidos, o que resultou na criação de um grupo de trabalho específico no âmbito do Comitê Interministerial para Inclusão Socioeconômica de Catadoras e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis (CIISC).

A avaliação realizada pelo grupo indicou crescimento das importações brasileiras de resíduos de papel, plástico e vidro entre 2019 e 2022. Nesse período, as compras externas de resíduos de papel e vidro subiram respectivamente 109,4% e 73,3%, e as operações envolvendo o ingresso no país de resíduos plásticos apresentaram elevação de 7,2%.

Esse aumento das importações de resíduos sólidos tem o potencial de afetar o preço de venda dos materiais recicláveis comercializados pelos catadores no Brasil, o que impacta a atividade. A situação foi divulgada pela coluna Pensar a cidade no início de junho. Além das consequências sociais indesejáveis, pois impacta na fonte de renda da categoria, outros impactos negativos no meio ambiente são o aumento do depósito de resíduos produzidos no país em aterros e lixões, prejudicando o trabalho desenvolvido para a recuperação dos materiais gerados localmente.