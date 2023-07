Seminário do Plano Diretor

A prefeitura de Porto Alegre alterou o local do segundo seminário de revisão do Plano Diretor, que ocorre no próximo sábado, dia 22 de julho. A atividade será no auditório da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Municipal (Aiamu) - Rua dos Andradas, 1.234, Centro Histórico. Com isso, foi ampliada a capacidade de 160 para 230 lugares e ainda há vagas disponíveis. A inscrição pode ser feita pelo link: http://bit.ly/SEMINARIOLEITURADACIDADE. Mais informações no blog.

Centro Histórico de Porto Alegre

O Plaza HUB Talks promove debate sobre o Centro Histórico de Porto Alegre, gestão e planejamento urbano. Será na quinta-feira, 20 de julho, com início às 18h30min, no hotel Plaza São Rafael - rua Alberto Bins, 514. O objetivo é debater soluções construtivas para desafios enfrentados pelo Centro Histórico e pelo planejamento urbano da Capital. O evento é gratuito e sugere-se para a entrada a doação 1kg de alimento não perecível, o arrecadado terá como destino instituições locais.